Exintegrante de Fifth Harmony habla abiertamente de su bisexualidad

Luego de su salto a la fama con el grupo de pop Fifth Harmony en el año 2012, Lauren Jauregui se convirtió en toda una celebridad y en un ejemplo para las chicas más jóvenes. Al estar en el ojo público, cada paso que daba era vigilado tanto por los paparazzi como por los medios de comunicación. De este modo, su orientación sexual pasó a ser del interés de miles de personas alrededor del mundo.

En un principio se especuló sobre una posible relación sentimental con su compañera de grupo, Camila Cabello, sin embargo, tiempo después este rumor fue desmentido. Posteriormente se le vinculó sentimentalmente con Lucy Vives, hija de Carlos Vives, después de que saliera a la luz una fotografía en la que se veía cómo ambas se daban un beso.

Lea también: Vocalista de Panic! At The Disco se declara pansexual

Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2016, que decepcionada por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se declaró abiertamente como bisexual. Por medio de una carta publicada en Billboard, Lauren Jauregui, expresó, “soy una mujer bisexual cubana-estadounidense y estoy orgullosa de ello”.

Ahora, dos años después de aquella carta, la cantante se sincera mucho más respecto de su orientación sexual. En entrevista con la revista Nylon, de la que es portada del mes de septiembre, comentó: “desde que salí del clóset como bisexual, he aprendido mucho. Estoy segura de que podría enamorarme de cualquier persona siempre que su alma sea genuina. Eso es todo lo que realmente me importa. No me importa el físico, me importan sus traumas y sus problemas, porque a fin de cuentas, todos somos humanos”.

Aunque en pleno 2018 no debería ser noticia la orientación sexual de una persona, lo cierto es que aquellos con posturas más conservadoras siguen discriminando y viendo a la comunidad LGTBI como una aberración.

Lea también: Hija de Michael Jackson confirma su bisexualidad por las redes sociales

Por este motivo, cada vez que alguien decide salir públicamente ‘del clóset’ es fuente de inspiración para quienes aún se encuentran encerrados dentro de su propio miedo, construido sobre las bases del rechazo. Eso lo tiene claro Lauren Jauregui.

“Solo quiero romper estigmas… La mayoría de mis canciones en realidad ni siquiera aluden a un chico o una chica porque no me importa, especialmente cuando se trata de amor… Necesitamos más amor en el mundo. Haz todo el amor que quieras con quien sea que quieras. ¿Por qué vas a perder tu tiempo odiándote por quién te gusta o a quién te quieres follar?“, finaliza la artista.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital