Ex de Fredy Guarín le dedica romántico video a su nuevo amor 

Desde que el futbolista colombiano Fredy Guarín y la presentadora Sara Uribe restablecieron su relación, mucho se ha comentado en redes sociales respecto de cómo se debería estar sintiendo la exesposa del deportista, Andreina Fiallo, con quien tiene dos hijos: Daniel y Danna.

Fredy y Andreina le dieron fin a su matrimonio después de que se conociera que el futbolista estaba saliendo con la presentadora Sara Uribe cuando aún estaba casado, luego del escándalo y de varias reconciliaciones y desengaños, actualmente Guarín disfruta de las mieles del amor con la presentadora paisa en Shanghái (China). (Lee también: Fredy Guarín le hizo un sugestivo baile privado a Sara Uribe)

Sin embargo, aunque se crea lo contrario, Andreina Fiallo está tranquila y así lo ha afirmado a todos sus seguidores, a quienes recientemente quiso compartirles el gran amor que siente por su nueva pareja, que aún no presenta públicamente.

Con un emotivo video publicado en sus redes sociales, Fiallo expresó: “Me has hecho ser quien soy, devolviéndome esperanzas y sueños, me he enamorado de mis días, de la vida y de lo que hay en ella. Me cambia de humor con una sonrisa, la fortuna fue mía por conocerle y estoy agradecida por esto, agradecida por él“.

El video, musicalizado con la canción ‘Abrázame muy fuerte’, interpretada por Marc Anthony, aunque originalmente es de Juan Gabriel, muestra todos los viajes y momentos que Fiallo ha compartido con su nuevo amor.

Por otro lado, hace unos días la modelo y empresaria cucuteña escribió una reflexión sobre los momentos difíciles que ha tenido que afrontar en los últimos años. Se refirió, por ejemplo, a cosas por las que se esforzó muchísimo (“hasta lágrimas me costaron“), pero a las que tuvo que renunciar para garantizar su tranquilidad, pese a que “muchos pelearon por quedárselas”.

“Yo preferí mi tranquilidad, porque llega un momento en que el amor propio, la paz y la libertad no tienen precio y qué mejor que despertar todos los días así con el amor en pleno, con el lujo más grande de todos… El lujo de ser feliz ahora“.

Asimismo, expresó lo que ella les ha inculcado a sus hijos: “Mi esencia nunca cambió con el paso de los años, y eso es algo que siempre les he enseñado a mis pedacitos de vida. Hay demasiadas cosas negociables en esta vida, pero los valores jamás. Que la posición social nunca cambie tu esencia, porque podrás tener todo en la vida, ¿pero sin esencia? Sin eso no hay nada“.

Por RCN Radio