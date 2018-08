Esto dijo Claudia Bahamón sobre su ‘encontrón’ con Estefanía Borge en MasterChef

En MasterChef Celebrity cada día los retos se ponen más difíciles para los diez participantes que continúan en competencia. Un error, por mínimo que sea puede convertirse en el boleto de salida para cualquiera de los competidores. Es por eso, que la presión a la que están sometidos diariamente saca lo mejor y/o lo peor de cada uno.

En el episodio del pasado lunes, la presión por causa del poco tiempo que la actriz Estefanía Borge tenía para mercar y posteriormente para cocinar la hizo estallar contra la presentadora del programa, Claudia Bahamón, quien en un momento le recordó que solo le quedaban 30 segundos en la despensa.

Ante este comentario, Estefanía le contestó malhumorada “No me hables Clau, no me hables”. Tras este incidente, su compañero Variel se le acercó para darle un abrazo, a lo que la actriz le respondió con las mismas palabras, “No me hables”.

Su reacción la convirtió en blanco de todo tipo de críticas en redes sociales que la señalaban de “grosera” y “maleducada”.

Tras la oleada de comentarios negativos la actriz publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que resaltó que: “Lo más importante de cada momento de nuestras vidas es ser conscientes de que cada acción tiene una repercusión, y ésta lleva consigo un aprendizaje (…) A partir de este día entendí muchas cosas para mi evolución (…) En su momento le pedí perdón y a Claudia y a Variel, hoy lo hago de nuevo. Estos momentos son llenos de estrés, normales en un ser humano”.

Claudia Bahamón también quiso expresarse por el mismo medio asegurando que Estefanía le pidió perdón tras finalizar el capítulo y que por supuesto, ella la había disculpado. “(…) Definitivamente no fue la mejor manera para hablarme/callarme. ¡Si, se equivocó y no me gustó! A nadie le gusta que le hablen así, pero seguro muchas veces todos nos hemos equivocado. Para quienes no saben, Estefy me pidió disculpas al cierre del capítulo y por supuesto, yo la perdoné“.

La presentadora también le hizo un llamado a sus defensores para que dejaran atacar a Estefanía y entendieran que en momentos de presión y estrés, cualquiera se sale de casillas.

“Tampoco creo que debemos en manada arremeter contra ella como si nunca nos hubiéramos salido de casillas y nunca nos hubiéramos equivocado. Es claro que Estefy es una apasionada por todo lo que hace, ama la perfección y la cocina y es competitiva (…) pero también es claro que es una mujer con valores y virtudes, que por su templanza se equivocó y luego con mucho cariño pidió disculpas y nosotros también debemos perdonarla. No ataquemos más que no saben como duele”.

