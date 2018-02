Este sería el nuevo amor de Camila Cabello

Parece que la cantante Camila Cabello, exintegrante de ‘Fifth Harmony’, encontró el amor. Así se puede ver en varias fotografías en las que aparece muy cariñosa con Matthew Hussey, coach de vida y columnista de Cosmopolitan.

La pareja fue captada en las playas de cabo San Lucas y de acuerdo con una fuente citada por E! News, estuvieron muy cariñosos.

“No era algo que ella se estaba esperando, pero lo conocía y le gustaba su trabajo… Ella lo seguía desde hace tiempo, era su fan, pero le sorprendió poder conocerlo a un nivel más profundo“, dijo otra fuente al mismo medio.

Camila Cabello and dating coach, Matthew Hussey, seemed pretty Into It as they shared some PDA on the beach in Mexico. https://t.co/GRXSnyggyU pic.twitter.com/wER4lGkqMg

— E! News (@enews) 10 de febrero de 2018