¡Este es el primer meme de la historia!

Gracias a un Twittero, conocemos el primer meme de la historia que lleva ya casi un siglo de ser creado y que viéndolo, podríamos afirmar que ese humor corto y visual, se vio perfectamente representado desde aquella época.

Lo que es al parecer el primer meme de la historia fue encontrado por el Twittero @YoRHaw, quién publicó la imagen junto a este texto: “Esta viñeta de 1921 es realmente reconocible hoy en día”

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy

— wida (@YoRHaw) 15 de abril de 2018