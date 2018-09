Este habría sido el peligroso cóctel que mató a Mac Miller

Han pasado tres semanas desde que Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, murió de una aparente sobredosis. En este periodo avanzan las investigaciones sobre lo que pudo haber consumido el rapero para terminar muerto.

Hoy en día se habla de la posibilidad de que haya consumido Purple Drank, una droga letal que se ha vuelto popular entre los jóvenes y artistas en Estados Unidos. Es un cóctel casero hecho con un jarabe para la tos que está siendo mezclado con refresco y dulces.

(Lee también: Murió exnovio de Ariana Grande, tras aparente sobredosis)

El Purple Drank en EE.UU. también ha empezado a ser conocida como “cocaína líquida“, “sizzurp” o “lean”.

El batido tiene varios ingredientes que afectan el sistema nervioso: la codeína y prometazina juntos producen una sensación de euforia y relajación.

(Te puede interesar: Ariana Grande publicó un conmovedor mensaje sobre su exnovio Mac Miller)

Y es que en 2013 el artista confirmó que era consumidor de esta bebida. Aseguró que transcurría todo el día “totalmente drogado y perdido“.

Por eso desde que murió el artista las búsquedas en Internet de la receta de este cóctel letal se han disparado al ser él una de las figuras más representativas del rap en los últimos años.

Al respecto, Little Bow Wow, otro rapero y amigo de Miller, aceptó que desde hace diez años él también se volvió un adicto a esta sustancia y alertó en Twitter sobre los peligros de consumir “Lean”.

To the youth- Stop with these dumb ass drugs. Im going to let something out. When me and omarion worked on FACE OFF album. I was high off lean everyday! When yall saw me on BET going off on torae i was high off lean. My attitude everything changed. My fans started to… — Bow Wow (@smoss) 10 de septiembre de 2018

“A la juventud, paren ya con estas drogas estúpidas. Voy a confesar algo. ¡Cuando Omarion y yo trabajos juntos en el disco FACE OFF yo estaba completamente drogado con lean todos los días! Cuando me vieron en BET peleando con Torae estaba drogado con lean. Me cambió mi temperamento, me cambió todo. Me hizo pelearme hasta con mi familia”, señaló el cantante.

En ese sentido, admitió que consumía este cóctel en ocasiones hasta siete veces por día hasta que se desmayó después de un show en Cincinnati y terminó en el servicio de urgencias de un hospital.

Kick that shit! Be a good son or daughter. Be the best you. Ima start being more vocal. We gotta save the youth from going out early. Parents watch your kids. Explain to them. We want yall to live man. I almost died fucking with syrup. To this day im affected my stomach will — Bow Wow (@smoss) 10 de septiembre de 2018

“Dejen esas drogas. Sean buenos hijos. Sean lo mejor que pueden ser. Voy a empezar a hablar más de esto. Tenemos que salvar a la juventud de irse antes de tiempo. Padres vigilen a sus hijos. Hablen con ellos. Queremos que vivan. Yo casi me muero con el jarabe. Hasta el día de hoy mi estómago sigue afectado y nunca volverá a ser el mismo. No lo ha sido. Sean inteligentes. Pónganse en forma. No podemos seguir perdiéndolos. Ni uno sólo. Los quiero a todos. Artistas y jóvenes en el mundo no sigan la tendencia. Rompan el ciclo. Paz”, recalcó Bow Wow en sus redes.

Esta bebida se hizo popular en Estados Unidos en los años 90 por cuenta de los raperos y cantantes de hip hop que la bebían considerando que era algo positivo en sus canciones. Hoy en día, luego de varios hechos lamentables, advierten que por ejemplo en el Reino Unido son cada vez más los jóvenes estudiantes de las escuelas secundarias y universidades que arriesgan sus vidas consumiéndola.

Frente a esta alerta que se ha propagado, el colegio “St Peter’s Church of England Aided School” en su página de internet emitió una advertencia reportando que algunos de sus estudiantes habían estado consumiendo la bebida. Al parecer, los jóvenes consumieron 25 veces más de la dosis recomendada del remedio.

En algunos países, como Inglaterra, la codeína -sustancia base del jarabe– es considerada altamente adictiva y es restringida a ser suministrada con receta médica. Por eso muchos menores de edad acuden al mercado negro de la internet para comprarlo.

Lo cierto es que esta bebida causa dificultades para hablar, somnolencia, pérdida de equilibrio y cansancio. Además, hay quienes han sufrido problemas de memoria luego de beber este líquido.

Por Germán Espejo – Sistema Integrado Digital