Este es el primer adelanto del documental de Paul Walker

El tráiler del documental de Paul Walker cuenta con material de cuando el actor solo era un niño, además se podrán ver videos y fotos inéditas que su familia tenía como un tesoro.

Walker, quien inició su carrera actoral en películas como Meet the Deedles, Pleasantville y The Skrulls, tuvo su mayor éxito cuando interpretó a Brian O’Conner en la saga Fast and Furious (Rápidos y Furiosos).

Desafortunadamente hace cinco años el actor falleció en un accidente automovilístico, incidente que ocurrió al mismo tiempo que adelantaba la filmación de Fast and Furious 7.

Sus dos hermanos tuvieron que servir de modelos de cuerpo para poder completar la película de acción estadounidense.

Después de la trágica muerte de Paul Walker en 2013, este actor tendrá su documental póstumo, el cual se enfocará principalmente en la opinión de distintas personas acerca de su entorno diario, abarcando su rol como padre y amigo.

Es un documental sincero sobre cómo Walker mantuvo siempre esa distancia entre Hollywood y su vida personal, prefiriendo ante todo estar con su familia y pasar tiempo al aire libre.

Además, abarca el lado filántropo del actor, revelando su trabajo en Haití luego del terremoto, razón por la que creó una organización de ayuda en desastres, ‘Reach Out Worldwide’.

Aquí puede ver el avance de este documental:

Por Julián Mauricio Sabogal – Sistema Integrado Digital