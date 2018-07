Esta ex Destiny’s Child se internó en una clínica para tratar su depresión

La compositora Michelle Williams, que perteneció a la exitosa agrupación Destiny’s Child, reveló hace un tiempo que padece esta enfermedad y que incluso consideró el suicidio cuando estaba en la cima de su carrera como cantante.

Ahora, según dio a conocer TMZ, la artista decidió internarse en una clínica mental para tratar su depresión y seguir creando conciencia sobre los trastornos mentales.

Según el medio especializado, Williams está siendo tratada en un centro de salud a las afueras de Los Ángeles y ha estado allí desde hace algunos días.

La artista se refirió al tema en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que habla sobre su enfermedad y su decisión de buscar ayuda para poder superarla.

“Durante años me he dedicado a crear conciencia sobre la salud mental y empoderar a las personas para que reconozcan cuándo es tiempo de buscar ayuda, apoyo y una guía de aquellos que nos quieren y se preocupan por nuestro bienestar. Recientemente escuché este mismo consejo que he dado a miles de personas alrededor del mundo y busqué ayuda de un gran equipo de profesionales de salud. Hoy orgullosamente y felizmente me paro frente a ustedes como una persona que continuará liderando a través del ejemplo y seguiré trabajando incansablemente para ayudar a aquellos que lo necesitan”, escribió la estrella.

Michelle Williams ha luchado contra esta enfermedad desde hace muchos años y fue en octubre de 2017 cuando habló públicamente sobre su depresión para el programa de televisión The Talk.

“No supe lo que me estaba pasando hasta que cumplí 30 años. Pensé que era parte normal de crecer. Pensé que me estaba convirtiendo en mujer. Sufro de esta enfermedad desde que tenía entre 13 y 15 años. A esa edad, no sabía ni cómo llamarlo“, expresó Williams.

Además, la también bailarina habló sobre su exitosa época en la agrupación femenina Destiny’s Child, junto a Beyoncé y Kelly Rowland, y cómo se sentía en ese momento.

“Estaba en uno de los grupos femeninos con más ventas de todo los tiempos y sufría de depresión… Cuando se lo dije a nuestro mánager (Mathew Knowles, padre de Beyoncé), en ese momento, bendito sea él, me dijo: ‘Acabas de firmar un contrato multimillonario, vas a salir de gira. ¿Cómo puedes estar deprimida'”, recordó. La lucha contra la depresión y otros tipos de enfermedades mentales se ha vuelto un tema crucial, especialmente para el mundo del entretenimiento, que en los últimos meses ha tenido que vivir los suicidios de celebridades como Avicii y Anthony Bourdain.

