Esta actriz de ‘Los juegos del hambre’ reveló que es lesbiana 

Aunque en pleno 2018 no debería ser noticia la orientación sexual de una persona, lo cierto es que aquellos con posturas más conservadoras siguen discriminando y viendo a la comunidad LGTBI como una aberración.

Por este motivo, cada vez que alguien decide salir públicamente ‘del clóset’ es fuente de inspiración para quienes aún se encuentran encerrados dentro de su propio miedo, construido sobre las bases del rechazo.

Inspirar a otros a aceptarse tal cual son, desligados de las exigencias de una sociedad intolerante es el mensaje que Amandla Stenberg de 19 años pretende transmitir. La actriz, conocida por su personaje de ‘Rue’ (el tributo del Distrito Once) en la exitosa película ‘Los Juegos del Hambre’ (2012), acaba de declararse como lesbiana.

Aprovechando que junio es el mes del orgullo gay, Amandla se sinceró en una entrevista con el medio estadounidense ‘Wonderland’ Magazine’, y expresó sentirse bastante bien siendo una mujer negra y homosexual.

“Estoy muy agradecida por como el ser gay me ha brindado la capacidad de experimentar y comprender el amor y el sexo, y por lo tanto la vida, de una manera expansiva e infinita. El proceso continuo de desaprender la ‘heteronormatividad’ y la homofobia puede ser difícil, pero una de las mayores bendiciones radica en la magia que proviene de entender el amor fuera de los confines heterosexuales aprendidos“.

Agregó además, que su orientación sexual no es “un subproducto de mis experiencias pasadas con los hombres, a quienes he amado, sino más bien una parte de mí misma con la que nací y amo profundamente”.

Durante sus romances heterosexuales, Amandla se dio cuenta que faltaba una pieza en el rompecabezas, no estaba satisfecha. Su vida sentimental no estaba siendo como ella esperaba.

“Sentí un alivio cuando me di cuenta de que era gay, no bisexual, ni pansexual, sino gay, con un amor romántico por las mujeres. Todas las cosas que se sentían tan contrarias a mi ser verdadero fueron rectificadas a medida que desentrañaba una larga red de negación y auto-privación. Pensé, tal vez haya una razón por la que miraba pornografía lésbica con mis amigos en fiestas de pijamas o ahogué un grito de horror la primera vez que vi un pene y tuve que convencerme a mí misma que estaba disfrutando de lo que estaba pasando.

Cuando me di cuenta que me gustaban las chicas me invadió una sensación de calma y paz porque todo aquello con lo que luchaba o sentía malestar finalmente tuvo sentido para mí, y una vez que esas compuertas se abrieron y años de dolor reprimido y vergüenza fueron liberados, encontré la libertad de vivir lo mejor posible“.

Además de la entrevista, Amandla Stenberg también hizo pública su homosexualidad a través de las redes sociales. Luego de publicar una fotografía en la que su pelo y su atuendo tienen los colores del arcoíris, escribió: “Tan feliz de decir estas palabras, sí, soy gay”.

Por Julieth Castaño – RCN Radio