¡Escándalosa! La mechoneada de Yina Calderón en una riña callejera

Como si se tratara de una nueva discusión en la casa estudio de ‘Protagonistas de novela’, la exprotagonista, Yina Calderón fue mechoneada durante las fiestas de San Pedro cuando se armó un escándola en la calle.

“Una vieja me dijo ‘guisa’, o algo así, y yo estaba tomada y la vieja montándome pelea toda la noche. Yo pasé y me empujaba (…) Cuando la vieja se volteó, se me salió el mal genio y la cojo de las greñas y la revolqué en el piso”, mencionó Calderón para un prestigioso medio.

Además, Calderón dijo que como ella “tenía una moña postiza” la chica se la “arrancó”, y que cuando la Policía llegó a interceder en la riña se la recuperó. Y aunque el suceso no pasó a mayores, muchos seguidores y medios han asegurado que Yina debería bajarle un poco a los tragos y mantener la cordura, frente a casos como éste.

