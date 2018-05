La cantante Martina La peligrosa se convirtió de tiempo atrás en un símbolo de la música colombiana tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También ha pasado a ser un ícono de moda y belleza de cientos de jovencitas que ven en ella la estampa del éxito de la mujer luchadora colombiana.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de Martina La Peligrosa. Su constante exposición en las redes sociales ha servido para que la cantante sufra de ataques por parte de quienes cuestionan como se presenta.

Ella, una instagramer empedernida, no se guardó nada en contra de quienes son responsables de bullying. En medio de lágrimas, la cantante exhortó a quienes la atacan, a que reconozcan que ese mismo matoneo lo puede estar sufriendo un niño, niña o adolescente.

Aunque en su cuenta de Instagram suele compartir con sus seguidores diferentes publicaciones de moda, música y belleza, hoy dedicó la red para oponerse al bullying.

Luego de que se presentara con unas trenzas –un radical cambio de look–, decidió expresar que poco le importa lo que digan por su peinado y aprovechó para preguntar a quienes la critican si entienden que existe el matoneo.

“Realmente no me importa si te gustan o no mis trenzas. Quiero que te importe saber que el bullying mata”, indicó.

Y fue más profunda al señalar: “Es la vida real…”. Publicó entonces un video donde entre sollozo pide parar con el matoneo toda vez que esa horrible práctica la sufren varios menores de edad.

Con información de La FM