En diminuta tanga, Luisa Fernanda W disfruta de las playas de Bahamas

La youtuber Luisa Fernanda W celebró su cumpleaños número 25 en un paradisíaco destino en compañía de su novio, el artista Legarda.

La pareja aprovechó esta fecha especial para irse de crucero y disfrutar uno de los destinos del plan: Bahamas.

Sus días en el país quedaron retratados en varias fotografías que Luisa Fernanda W y Legarda compartieron en sus redes sociales. (Lee también: Luisa Fernanda W le canta a los haters y revoluciona YouTube con ‘Bloqueo’)

La influenciadora digital enamoró a sus seguidores con historias e imágenes en Instagram en las que aparece disfrutando en la playa con un diminuto bikini.

La imagen que más llamó la atención fue una que la muestra posando de lado con la silueta de una mano en su cola.

🏖 Una publicación compartida por Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) el 17 de Jul de 2018 a las 10:46 PDT

En varias historias, Luisa Fernanda W deja ver su espectacular cuerpo.

La youtuber pasó días de relajación junto a su novio, que aprovechó la celebración de su cumpleaños para compartir un romántico mensaje.

“Quiero que sepas que todos los días me llenas de alegría. Que desde que te conocí me siento tranquilo. Y que tú me enseñaste a amar. Me enseñaste lo que es un amor puro y real“, escribió Legarda, con quien empezó a salir durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La Mega