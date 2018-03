¡Emily Ratajkowski mostró su anillo de compromiso completamente desnuda!

Emily Ratajkowski una de las mujeres más vistas en redes sociales y posiblemente una de las más hermosas a nivel mundial, se ha casado con el actor Sebastian Bear-McClard hace algunos días, y lo ha mostrado a través de sus redes sociales, mostrando su felicidad y cariño por su situación.

💫 Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el Feb 24, 2018 at 12:10 PST

Esta vez, también nos ha sorprendido a través de sus redes sociales, pues aparece ‘completamente desnuda’ posando con un montón de anillos en sus dedos, y por supuesto, con el anillo de su matrimonio que por lo que se ve, ‘fue muy costoso’.

💎💎💎 Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el Mar 3, 2018 at 11:12 PST

No hay detalles de como pudo ser si boda, de que se sirvió para los invitados y tampoco, de si habrá una de miel o no, simplemente ella se encargo de contarlo de la manera más sexy y sutil a sus seguidores, que aunque casado o no, seguirán muy enamorados de tan hermosa mujer.