Emilia Clarke reveló que Brad Pitt le ofreció una gran suma de dinero por una cita

La actriz Emilia Clarke, una de las más cotizadas del momento gracias a su papel en la serie ‘Game of thrones’, reveló que Brad Pitt quiso tener una cita con ella.

Durante una entrevista, la estrella contó que el actor ofreció 120.000 dólares por pasar un rato con ella, pero finalmente no se pudo dar.

Esto sucedió en el marco de una subasta benéfica, que pretendía reunir dinero para Haití, y en la que se estaba sorteando una velada con Emilia Clarke para ver uno de los episodios de la serie de HBO.

Aunque Brad Pitt ofreció una gran suma, fue otro invitado misterioso el que logró superarlo.

Para Emilia Clarke fue toda una sorpresa ver que el actor estaba pujando por la cita, tanto que quedó “petrificada”, según confesó.

“Creía que mi cabeza iba a explotar. Me puse completamente roja y no podía parar de sonreír. Fue increíble. Le escribí a todo el mundo para contárselo… Miré al otro lado de la habitación y él tenía su paleta levantada. Tristemente, alguien ofreció más que él y no funcionó… Esa fue la mejor noche de mi vida“, indicó la actriz británica.