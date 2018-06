Elizabeth Loaiza compartió un desnudo para dejar de hablar de política  

El nuevo desnudo de Elizabeth Loaiza paralizó las redes sociales y puso a sus seguidores a debatir.

La modelo aseguró que se cansó de hablar de política y que mejor iba a compartir “una foto empelota”. Pues la colombiana cumplió su promesa y publicó una candente imagen en su cuenta de Instagram.

“La estoy buscando [la foto empelota] para que cambiemos de tema“, escribió en la red social. Pero además de publicar la imagen reveló por quién votaría en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Igual voy a votar por Duque, ustedes voten por quien quieran, pero voteeeeen, no se hagan los…“, expresó. (Lee también: La foto de las nalgas de Elizabeth Loaiza de la que todos están hablando)

Su desnudo puso a volar la imaginación de muchos de sus seguidores, pero también los puso a debatir por su elección política. Iván Duque, quien fue elegido como el nuevo Presidente de Colombia, fue el centro de la discusión entre los usuarios.

Aunque Elizabeth Loaiza puso privada su cuenta de Instagram, la foto de su desnudo empezó a circular en otras cuentas. Incluso, el fotógrafo encargado de la imagen la publicó en perfil en la red social.

“Como lo prometido es deuda… Aquí va la foto. No hablemos más de política para no entrar en discusiones. Por una Colombia más humana, recuerden que la paz empieza en casa. La paz no la trae un presidente, la construimos entre nosotros día a día con la manera en que nos hablamos, nos miramos, nos tratamos“, escribió Elizabeth junto a la atrevida fotografía.

Por La Mega