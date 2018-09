El video que confirma romance de Ariadna Gutiérrez con famoso DJ

La vida amorosa de la exseñorita Colombia Ariadna Gutiérrez se ha convertido en un tema controversial en los últimos días debido a la nueva relación sentimental que lleva con el Dj francés Cedric Gervais.

Aunque eran muchos los rumores, la exvirreina universal de la belleza compartió a través de una historia en su cuenta de Instagram un video en el que confirma que está saliendo con el músico.

En el video se ve a la modelo y al Dj dándose un tierno y amoroso beso mientras cenan en un restaurante. Gutiérrez acompañó la historia con un emoticón de corazón, lo que daría a entender que está muy enamorada de su actual pareja.

Lee también: Ariadna Gutiérrez estaría saliendo con este famoso DJ

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por . (@0b5erver5) el 26 de Sep de 2018 a las 7:57 PDT

Y es que en días pasados, Ariadna dio pistas de su relación con el productor musical. Así quedó demostrado en una imagen que publicó la exreina en la que aparece junto a Gervais.

“Mi vaquero”, escribió en la foto en la que posa junto al DJ de 39 años, reconocido por su remix de la canción ‘Summertime Sadness’ de Lana del Rey.

El artista, que ha trabajado con Juanes, también compartió la misma foto tomada en Aspen, Colorado (Estados Unidos) con un amoroso mensaje: “Todo vaquero necesita una vaquera”.

Ver esta publicación en Instagram My cowboy❤️ Una publicación compartida por Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) el 19 de Sep de 2018 a las 8:38 PDT

Cabe recordar que la modelo también tuvo una relación amorosa con el multimillonario italiano Gianluca Vacchi, la cual generó revuelo y muchos comentarios en las redes sociales, pues resultó inesperada para sus seguidores.

Lee también: ¿Sara Uribe espera un bebé de Freddy Guarín?

El noviazgo no duró mucho e incluso Vacchi negó haber tenido un romance con la colombiana, a lo que ella respondió en una entrevista con el programa Lo Sé Todo.

“No tenía ni idea, pero si es lo que él dice, está perfecto para mí. Aprendí a llenarme de solo cosas buenas y de alejar gente que no me aporta nada (…) También aprendemos de nuestros errores y no me arrepiento de absolutamente nada; son cosas también que le aportan a mi vida”, dijo hace unas semanas.

Por Karen Ortiz – Sistema Integrado Digital