El regalito que les dará Pornhub a sus usuarios en San Valentín 

Este 14 de febrero se celebra San Valentín y la plataforma de contenidos para adultos quiere darle un regalo a todos sus usuarios.

Pornhub permitirá, por 24 horas, que todos disfruten contenido premium sin ningún costo y sin ningún tipo de registros. Todo fácil y sencillo.

“Pornhub quiere ser tu Valentín. No tarjeta de crédito, no ataduras, solo Premium gratis“, fue el mensaje que compartió la popular página en sus redes sociales.

FREE PREMIUM ON VALENTINES DAY!!! ALL YOU LONELY HEARTS- I GOT YOU! https://t.co/9J0U2ywXwj pic.twitter.com/7nhh6Yfu3j

— Pornhub ARIA (@Pornhub) 12 de febrero de 2018