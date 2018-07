El recibimiento de Juan Fernando Quintero en Medellín al ritmo de ‘Estamos Melos’

Por varias horas, los habitantes de la comuna 13 de Medellín, se olvidaron del recrudecimiento de la violencia, y organizaron una fiesta en la cancha del barrio El Socorro, para darle la bienvenida a uno de sus hijos: Juan Fernando Quintero. Hubo bombas, confeti, música y baile, para recordar los inicios del futbolista por estas calles.

El volante de la selección Colombia abrazó a sus amigos y vecinos, quienes lo vieron crecer hace 25 años, en medio de las dificultades por la desaparición de su padre, cuando aún era un bebé. Juan Fernando agradeció el recibimiento y les pidió a los niños que luchen por cumplir sus sueños.

“Soy un privilegiado. Me siento muy orgulloso de haber crecido en estas calles, con estos vecinos, tantos recuerdos. Lo más importante son los niños. Crecí con muchos sueños que he ido cumpliendo, pero me quedan muchos por cumplir. No solo en la comuna 13 tenemos problemas, todos tenemos, pero debemos verlos como una oportunidad”, dijo.

El futbolista se animó a cantar el pegajoso tema “Estamos Melos”, junto a Bomby Son Batá, agrupación que también se hizo popular en la comuna 13 de Medellín.

Quintero siempre ha expresado estar orgulloso por sus raíces en San Javier. Durante el Mundial de Rusia, envió un mensaje a los niños y adolescentes que lo ven como un referente en esta comuna que atraviesa una de las épocas más violentas de su historia.

Otros recibimientos

Yerry Mina y Davinson Sánchez, defensas de la selección Colombia que participaron en el Mundial de Rusia 2018, tuvieron un recibimiento “por lo alto”al llegar al departamento del Cauca.

Ambos zagueros arribaron al Cauca para iniciar su descanso luego de representar al país en la Copa del Mundo. Los jugadores realizaron un recorrido que tenia como destino final Guachené, lugar de donde los dos son oriundos y esperados por sus familiares.

Mina y Sánchez fueron trasladados en una ambulancia desde el aeropuerto de Cali hasta las afueras de la ciudad, allí los esperó un carro de bomberos al cual se subieron para la caravana.

Por Johanna Ramírez – Sistema Integrado de Información