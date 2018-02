El polémico desfile que mostró cabezas ‘decapitadas’, dragones y caras con tres ojos

La marca de moda Gucci, bajo la dirección creativa de Alessandro Michele, llamó la atención con su pasarela en la Semana de la Moda de Milán.

En su impactante y extravagante desfile, los modelos portaban en la mano recreaciones de sus propias cabezas “decapitadas”, además de dragones, ambientados en una sala de cirugía.

Dos camillas de hospital con sábanas verdes, iluminadas por grandes lámparas quirúrgicas que colgaban del techo, dieron vida a una pasarela sumergida en un color verde azulado, solo interrumpido por un tapete rojo anaranjado situado justo debajo de cada camilla.

La decoración la completaron las filas de sillas de plástico, propias de las salas de espera de los centros médicos, desde los que los invitados pudieron seguir el espectáculo.

La firma fundada en 1921 por Guccio Gucci aprovechó el escaparate milanés para presentar sus propuestas para la próxima temporada otoño-invierno, tanto para mujer como para hombre.

Pasamontañas, velos de encaje y joyas sirvieron para ocultar los rostros de varios modelos y muchos de ellos desfilaron con dragones falsos y cachorros de serpientes.

El desfile generó una ola de comentarios y reacciones de quienes dicen que fue muy original, mientras otros aseguran que fue aterrador y muy extraño.

some of my favorite looks from gucci fall 18’. this collection was so haunting, but in the best way. alessandro michele delivered yet again, a fabulous show. pic.twitter.com/bBE3gMkzqO

— 🔪 (@bleuvaIentine) February 22, 2018