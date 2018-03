El polémico beso que le robó Sebastián Yatra a Luisa Fernanda W 

Un beso entre la Youtuber Luisa Fernanda W y el cantante Sebastián Yatra causó toda una polémica en las redes sociales.

El momento quedó registrado en un video que compartió la Youtuber en su cuenta de Instagram, en el que hace un recuento de los besos que le han robado. (Lee también: Así le respondió Luisa Fernanda W a seguidor que insinuó que es ‘plástica’)

“Qué inseguridad, me voy del país! A quién le robarías un beso?“, escribió Luisa Fernanda W junto al video, en el que se ve cuando otras estrellas como J Balvin le roban un beso.

Sebastián Yatra también compartió el video y dice que todo fue culpa de la Youtuber. (Lee también: El trío de Sebastián Yatra y Gianluca Vacchi en un avión privado)

El video generó muchas reacciones y comentarios por parte de los seguidores de las dos estrellas colombianas, que se debaten entre la inocencia del beso.

Unos dicen que se trató de un simple beso y no le ven nada de malo, mientras otros la criticaron a ella por “no darse a respetar” y darse besos con varios hombres. Incluso algunos señalan que tiene una pareja actualmente y que no debería hacer esto.

“Después no vengas a pedir respeto si tú no te das a respetar“, “Que ejemplo para tus seguidores, primero uno y luego otro. Una menos“, son algunos de los comentarios que le pusieron en Instagram.