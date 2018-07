El nuevo look de Zac Efron que causó controversia 

El actor estadounidense Zac Efron sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una publicación en la que deja ver el look que ahora luce.

En la imagen, el actor de ‘Baywatch’ aparece con rastas, estilo que dejó sorprendidos a sus fanáticos y dividió opiniones.

La estrella de Hollywood escribió que este look es “solo por diversión”, lo que generó indignación de algunos usuarios de la red que no encontraron apropiado su nuevo look y que criticaron el hecho de que lleve el pelo así, como lo hacen ciertas culturas de afrodescendientes.

A pesar de las críticas que generó el cambio de apariencia de Zac Efron, muchos lo apoyaron y expresaron que el artista es libre de lucir como quiera.

“¿Puedo decir algo? Las culturas y razas no son dueñas de las cosas. Por ejemplo, las rastas. Zac no tiene que ser de una cultura específica para llevar el pelo como él lo quiere llevar“, es uno de los comentarios a favor del actor.

Zac Efron poco se había atrevido a lucir cambios drásticos, por lo que este nuevo look fue toda una sorpresa para sus seguidores que estaba acostumbrados a verlo con el mismo corte de pelo.

Esta es la imagen que generó polémica y que ya acumula en Instagram más de un millón de ‘Me gusta’.