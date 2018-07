El millonario robo a Mabel Cartagena en Miami

Mabel Cartagena confirmó por medio de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que fue víctima de un robo que pareció “salido de una de sus series favoritas de Discovery ID”.

Todo ocurrió en la ciudad de Miami (Estados Unidos), según reveló la presentadora en la publicación que acompañó con una imagen en la que se pueden ver a las autoridades que llegaron al lugar.

La barranquillera cuenta que le robaron todas sus pertenencias. “Me dejaron sin nada. Mi maleta con toda mi ropa, mis 2 cámaras profesionales, algunas compras y hasta la dignidad“, reveló.

Luego del hurto hubo “llamada al 911, persecución, ayuda de un ex Marine y policías“, pero a pesar de los esfuerzos no pudo recuperar sus cosas y les tocó regresar a Colombia “con ganas de volver hasta dentro de 9 años” a la ciudad estadounidense.

La estrella colombiana aprovechó el desafortunado evento para referirse a Colombia y la percepción de que los robos solo aquejan a nuestro país.

“Esta es la vida, no solo estas cosas pasan en Colombia mis amores. Me queda una historia más para contar y ahora a trabajar más para recuperar mis cámaras“, indicó.

Si bien Mabel Cartagena no dio muchos detalles de cómo fue el robo, sí aclaró que no pasó porque ‘dieran papaya’.

“Antes de juzgar y sacar conclusiones a lo CSI… No llevábamos las maletas a pie, no dimos papaya, ni me siguieron por redes, ni rompieron las ventanas del carro. Veníamos del aeropuerto al hotel y en el camino pasó el robo. Nos siguieron, punto. Algunas están con la misma actitud de ‘la violaron porque llevaba falda’, ‘las robaron porque dieron papaya’; ahora resulta que debo viajar sin maleta, sin ropa, sin celular, transportarme en carro blindado con 7 escoltas y el FBI… tú sabes, para no dar papaya“, concluyó la presentadora en su mensaje.

Este es el mensaje completo que compartió en la red social.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital