El impactante desnudo de Kendall Jenner para famosa revista

Kendall Jenner, una de las hermanas menores de Kim Kardashian, protagonizó una de las sesiones de fotos más controversiales de su carrera como modelo.

Jenner es la protagonista del nuevo número de la famosa revista británica ‘Love’, en la que sin prejuicios dejó a la vista de todos sus senos desnudos.

Kendall inició en el mundo del modelaje en el año 2009 cuando tan solo tenía 14 años, pero fue hasta ahora, a sus 22 años, que decidió despojarse de su ropa y mostrar su anatomía y sensualidad bajo el lente del fotógrafo Alasdair McLellan.

Flotando sobre una piscina y usando solo una tanga roja, vemos a Jenner lucir con naturalidad.

Las imágenes picantes vienen después de que Kendall admitió en el reality show de su familia ‘Keeping Up With The Kardashians’ que estaba padeciendo de ataques de ansiedad y parálisis del sueño, situación que la obligó a retirarse de la pasarela este año.

En su entrevista para la revista, la joven modelos aseguró que se sintió como una chica mala.

McLellan es famoso por sus controversiales tomas siendo el favorito de marcas como Longchamp, Calvin Klein o Moschino, para las que ha creado verdaderas joyas visuales. Julian Moore, Claudia Schiffer, David Beckham o Cara Delevigne son sólo algunas de las personalidades que se han dejado capturar por el objetivo de McLellan.

