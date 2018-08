El error de ortografía que le critican a Maluma en las redes 

Maluma quiso compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, pero se vio opacado por un error de ortografía que muchos de sus seguidores no le perdonan.

Por cuenta de su equivocación, el artista colombiano está siendo centro de críticas y burlas de algunos seguidores que dicen sentirse decepcionados.

La publicación que generó tanta polémica se trata de una imagen en la que se puede ver al cantante en sus vacaciones en Budva, ciudad costera de Montenegro (Europa), acompañada de un mensaje de gratitud.

El cantante no solo le agradece a la vida por todo lo que tiene, sino también a sus fans, aunque asegura que hay personas que no lo quieren.

“Tengo una familia que amo y me ama infinitamente, tengo mucha gente que me quiere, otros que no (que para mi siempre van a hacer fans confundidos)”, es una parte del texto que publicó y por el que muchos empezaron a criticarlo.

En lugar de escribir ‘van a ser fans confundidos’ (la forma correcta), escribió “van a hacer”, detalle que no pasó desapercibido.

Aunque muchos de los usuarios no se fijaron en ese detalle, sino más en la emotividad de su mensaje, otras tantos sí le dejaron comentarios negativos por “escribir mal”.

