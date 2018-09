El épico error de ‘Los Simpson’ que pocos habían notado

Una publicación del productor de ‘Los Simpson’, Matt Selman, revolucionó las redes sociales y puso a comentar a muchos seguidores de la popular serie animada.

El estadounidense se percató de un error en la secuencia de tiempo de uno de los capítulos del programa y no pudo evitar compartirlo en su cuenta de Twitter.

“Maggie está en la foto en la pared detrás de Marge mientras ella le dice a Homero que está embarazada de Maggie“, explicó Selman.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

