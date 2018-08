El emotivo momento que hizo llorar a Estefanía Borge en MasterChef Celebrity

Los últimos participantes de MasterChef celebrity se preparan para entrar en la recta final del programa luego de largas competencias, pruebas y retos de campo que midieron sus habilidades en la cocina. Allí varias celebridades mostraron sus facetas estrategas y su carácter a todo nivel.

Sin embargo, a pesar de la intensidad que se vive en los pasillos del set, en algunos momentos se ha podido ver el verdadero alcance que tienen las emociones en cada uno de los cocineros que traen a la mesa de trabajo recuerdos y recetas para ganar.

En esta ocasión, Estefanía Borge se convirtió en la protagonista de un emotivo momento durante una nueva prueba donde los participantes debían verse al espejo con el objetivo de mirar mucho más a profundidad de sí mismos y lograr captar su esencia para preparar un plato relacionado a ello.

Al sacar el espejo, Borge se vio y decidió no solo enfocarse en su tipo de platos saludables, si no en otro motivo de inspiración mucho más personal.

La actriz preparó una receta basada en verduras y pescado y decidió contarle a sus compañeros con gran nostalgia que se lo dedicaba a su padre, quien se encontraba muy enfermo y atravesando fuertes problemas de salud.

“Se lo dedico a mi papá. Para mostrarle que a través de los alimentos podemos mejorar nuestra salud. Él está bastante enfermo y hoy lo único que a mi papá lo va a salvar es su buena alimentación. Ojalá que vea este capítulo y se dé cuenta que es delicioso y que sí se puede”, expresó entre lágrimas la modelo.

“Mi papá no puede caminar y me parece súper chévere escucharlo y que me pida que le haga su comida, que me pida que le haga el mercado cuando estoy con él”, añadió.

Tras su confesión personal, Estefanía Borge fue aplaudida por sus compañeros y los jurados, quienes exaltaron este gesto afectivo por su padre.

Aunque no ganó el reto creativo, la concursante recibió grandes halagos y comentarios en sus redes sociales a raíz de una fotografía que compartió, pues conmocionó a más de uno de sus seguidores al revelar la situación que atraviesa.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital