El diminuto short con el que Lina Tejeiro le dice a los criticones que la dejen “andar empelota”

La actriz Lina Tejeiro les dejó un contundente mensaje a todos los que la critican por “mostrona” y por la fotos que pone en sus redes sociales.

Todo lo hizo a través de una fotografía en la que aparece usando unos pequeños shorts durante una visita a Universal Studios.

Anticipándose a las críticas, la actriz publicó un mensaje en el que deja claro que ella se viste como quiera y que no está para darles gusto a los demás.

“Sí, salí en shorts, cuco de jean o cachetero, llámelo como quiera pero quien lo tiene puesto? Usted o yo? Yo! Entonces no sufra y déjeme andar empelota por donde me cante el rabo 🍑 al fin y al cabo es mi vida, mi rabo, mi cuerpo, soy yo y no usted, y si no le gusta no lo mire, sea feliz y deje vivir… Le recuerdo que vivo para mí y por mí. No para vestirme… y menos a gusto de los demás“, escribió.