El diminuto bikini de Kim Kardashian que dejó muy poco a la imaginación 

Kim Kardashian sabe muy bien cómo llamar la atención y presumir su espectacular figura a donde quiera que vaya.

El fin de semana, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ estuvo disfrutando las playas de Miami, en las que no pudo pasar desapercibida.

Su cuerpo llamó la atención, pero mucho más el diminuto bikini que no dejó mucho a la imaginación.

En otras imágenes compartidas por la misma Kim Kardashian en su cuenta de Instagram, la empresaria aparece luciendo un traje de baño con efecto metalizado.

Su paso por Miami ha causado revuelo entre sus seguidores, que no han desaprovechado oportunidad para tomarle fotos o seguirla a diferentes lugares.

En un reciente video, Kim compartió el momento en el que algunos de sus fanáticos esperan por ella y la fotografían mientras se encuentra en su carro. La estrella estadounidense explicó que hasta su personal de seguridad tuvo que ubicarse en la calle ante la euforia de sus seguidores.

Además de días de playa y mucha relajación, su visita a la ciudad estadounidense le ha dado días de fiesta y nuevas relaciones. Hace unos días, durante una fiesta, Kim Kardashian conoció al cantante Nicky Jam.

@kimkardashian sigue causando revuelo en su visita a Miami. Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 18 de Ago de 2018 a las 2:39 PDT

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega