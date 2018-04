El Cata aclara que demanda por derechos de ‘Loca’ nunca fue en contra de Shakira 

En las últimas horas se dijo que Edward Bello Pou, artista dominicano conocido como El Cata, le había ganado una demanda a Shakira por plagio de la canción ‘Loca’. Pero lo cierto es que El Cata sí ganó pero no a Shakira, sino a Ramón Arias Vásquez, el artista perteneciente a la compañía demandante.

En diálogo con La FM, El Cata aclaró que la demanda nunca fue en contra de Shakira, aunque sí se vio afectada pues interpretó junto a él la popular canción.

El Cata explicó que los demandantes presentaron una queja a Sony, disquera de la cantante colombiana, porque supuestamente los derechos de autoría intelectual de la canción ‘Loca’ no le pertenecían al cantautor de República Dominicana.

En su relato El Cata explicó que este pleito legal afectó a Shakira, porque ambos colaboraron en la creación de la canción. Pero nunca fue porque la colombiana haya plagiado la canción.

De acuerdo con el artista, él tuvo que intervenir en el proceso legal porque Sony perdió en primera instancia la demanda, presentada por la disquera. Por este motivo El Cata contrató a sus abogados y presentó las pruebas pertinentes para demostrar que la canción fue creada por él y que en ningún momento Shakira cometió plagio alguno.

El artista recalcó que gracias a su intervención Sony pudo ganar la demanda. De igual manera afirmó que no tiene nada en contra de Shakira, el artista aseguró que solo siente gratitud hacia la cantante barranquillera, con quien ha colaborado en cerca de 13 canciones.

Según El Cata, la corte determinó que se elaboró un fraude para despojarlo de sus derechos de autoría. “Mientras la canción se explotó en República Dominicana nunca hubo una demanda, solo hasta que Shakira la explotó comercialmente a nivel mundial”.

Finalmente, el artista reafirmó que a pesar de que desde hace cuatro años no tiene contacto con Shakira, él solo tiene un enorme sentimiento de gratitud hacia la cantante colombiana.

“Me siento afortunado y contento de haber demostrado que El Cata siempre tuvo la razón y que no hay discordia entre colegas. Estoy más que agradecido con ella, porque esto le ha dado un cambio a mi carrera”.

De hecho, la misma Shakira aclaró hace un tiempo que nada tenía que ver con la demanda.

“Esta canción me fue presentada a mí. Cambié un poco la letra, sobre todo de la versión en inglés. Pero en realidad yo no tengo ni idea de las canciones que se me presentan. Esta demanda nunca fue dirigida a mí, fue dirigida a la persona que me presentó a mí la canción, entonces yo realmente no tengo nada que ver en este asunto“, dijo en una ocasión a Univision.

La Mega con información de La FM