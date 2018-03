Paris Jackson, hija del fallecido ‘rey del pop’ Michael Jackson, está en boca de todos por cuenta de un apasionado beso que se dio con la modelo Cara Delevingne.

Las dos fueron captadas a la salida de un restaurante, en el que estaban acompañadas por el actor Macaulay Culkin y su novia Brenda Song.

El beso quedó retratado en una fotografía que revelo el Daily Mail y que puso a especular a todos los seguidores de las dos estrellas.

EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate clinch https://t.co/5PRPmfKOo5 pic.twitter.com/cphkAdbOg7

Además de este romántico momento, otras imágenes las muestran muy cariñosas y pasando una divertida velada.

📸 #CaraDelevingne and #ParisJackson out for the night in West Hollywood with Brenda Song and Macaulay Culkin on March. 22 pic.twitter.com/eNRXF7nMCL

— CARAUPDATE (@US_CARA) March 23, 2018