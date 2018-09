Eileen Moreno relató cómo la golpeó el actor Alejandro García

La actriz Eileen Moreno habló con LA FM luego de denunciar públicamente que el actor Alejandro García la golpeó de manera severa. Los hechos tuvieron lugar en México, desde donde la artista dio cuenta de lo que sucedió.

“El 23 de julio hubo una reunión en su apartamento. Como a partir de las 11 de la noche empezó toda la discusión, a mi me tomó por sorpresa porque él me decía que le dejara ver mi celular, desbloquear para poder ver mi Instagram. Yo le dije que no. Entonces él agarró a la fuerza mi mano para poner mi huella, poner el dedo a las malas. Quité la mano y le dije que no y ahí empezaron palabras fuertes que no voy a decir, que era una perra. Había otro actor que vio y me dijo que no me dejara tratar así. Lo mismo la novia de él. Se fue a un cuarto y se encerró con mi celular, no lo pudo desbloquear y me lo entregó”, aseguró Eileen Moreno.

“Él seguía fastidiándome, siendo grosero, hasta que yo me sentí incómoda y decidí empacar mi maleta. Él extrañamente empezó a grabar audios de la pelea, convencido de que yo no me daba cuenta. No me importaba. Él me decía: ‘esto ya me ha pasado antes y usted no me la va a hacer’. Yo me voy, pero cuando estoy abajo me doy cuenta que por la premura de la situación no saqué una bolsa con mi pasaporte y unas sandalias. Me regreso a la portería del edificio y él llamó al portero para que no me dejara subir”, agregó.

“Yo tengo llaves, pero me quedé humillada como un perro en la portería de 3 de la mañana a 7 de la mañana sin saber qué hacer porque si me iba para un hotel o para Colombia me iban a pedir mi identificación. En algún momento vi que tiró una de mis sandalias por el balcón, me insultó por Whatsapp y yo le pedí que me mandara las cosas por el ascensor. El portero vio todo esto y me dijo que subiera por las cosas que se me quedaron”, agregó.

Al llegar al apartamento, dijo, él empezó a grabarla una vez más y ella le empujó la mano para que dejara de hacerlo. “Estaba sentada en la cama, eché todas las cosas en un bolso grande que tenía y en el momento menos esperado es cuando siento, porque ahí ni siquiera estábamos discutiendo, sus manos agarrándome del pelo y del cuello. Me tira al piso, me insulta, me empieza a arrastrar por el pasillo. Yo siento mucho miedo, intento soltarme, girarme para defenderme, pero él es grande, mide 1’90. Empecé a gritar y a pedirle auxilio a mi manager, que duerme en otro cuarto. Alejandro García abre el ascensor, que es de esos que llega al apartamento y me tira al piso de ese ascensor”.

Y agregó: “Recuerdo cómo, con su mano abierta, me golpea el lado izquierdo de la cara durísimo. Sigo gritando, pidiendo auxilio, y siento otro puñetazo en la cara. Me aturde. No tengo claridad cuántas veces este hombre me siguió golpeando y pateando. No sé si fue un minuto o si fueron 10. Perdí el sentido del tiempo”.

En esos momentos, dijo Eileen Moreno, salió el hermano del mánager y Alejandro García reaccionó diciendo: ‘usted es una loca, mire lo que me hace hacerle’. Ella le pidió ayuda a él y al manager y les preguntó si él ya había incurrido en comportamientos similares. Ellos, aseguró Eileen Moreno, guardaron silencio.

“Tenía la cara llena de sangre, no podía abrir el ojo“, agregó la mujer, al publicar imágenes de cómo le quedó el rostro y confirmar que denunció penalmente al actor Alejandro García. De paso, aclaró que el actor es caleño y no mexicano, como se ha especulado. También dijo que las autoridades les han dicho que si bien es cierto ellos son colombianos, los hechos tuvieron lugar en México y allí se debe surtir el proceso. “No lo puedo denunciar en Colombia”, explicó.

La actriz Eileen Moreno dijo que espera que el caso haga eco para que exista presión y las autoridades procedan contra el actor Alejandro García. También hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia a que hablen. Escuche aquí su relato completo.

Por Alfonso Rico – La FM