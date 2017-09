Dwayne Johnson y los memes tras el nuevo tráiler de ‘Jumanji: En la Selva’

Después de casi 20 años de la éxitosa película norteamericana ‘Jumanji’, un nuevo ‘remake’ de la cintallegará a la pantalla gigante a partir del próximo 22 de diciembre.

(TE INTERESA: ¡El evento del año! Así será la boda de Lio Messi y Antonella Rocuzzo)

Luego de que se revelara el tráiler de ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, las redes sociales se han llenado de una serie de memes sobre el anuncio de la secuela de la exitosa película de 1995.

Varios usuarios se valieron del humor para cuestionar la trama que ofrecerá la nueva película, que contará con la participación de Dwayne Johnson.

Jumanji – Curated tweets by lafm