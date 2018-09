Diez fotos de Noah Centineo, el nuevo galán de Netflix 

El actor estadounidense Noah Centineo, de 22 años, se está robando millones de corazones alrededor del mundo y es considerado como el nuevo galán de Netflix.

La estrella juvenil aparece en dos nueva producciones de la plataforma: ‘To All The Boys I’ve Loved Before’ (‘A todos los chicos de los que me enamore’) y ‘Sierra Burgess Is a Loser’ (‘Sierra Burgees es una perdedora’).

La primera cinta, dirigida por Susan Johnson, está basada en la novela homónima de 2014 de Jenny Han. En esta, Noah comparte protagonismo con Lana Cóndor, Janel Parrish, Anna Cathcart, Israel Broussard y John Corbett.

“La discreta existencia de Lara Jean en la escuela da un vuelco cuando las cartas que escribió a todos los chicos de los que se enamoró se envían misteriosamente”, reseña Netflix sobre la cinta en la que Centineo personifica a un guapo atleta de secundaria.

En ‘Sierra Burgess Is a Loser’, Centineo encarna de nuevo a un apuesto deportista. En esta cinta, el actor comparte pantalla con Shannon Purser, Kristine Froseth y RJ Cyler.

Sobre la película, Netflix la reseña así: “un mensaje enviado por error desata un romance virtual entre una chica lista pero no muy popular y un adorable atleta, que cree que del otro lado hay una bella porrista”.

La aparición de Noah Centineo en estas cintas ha enloquecido a las generaciones más jóvenes, que no dejan de elogiar su actuación y por supuesto su físico.

Pero antes de convertirse en el apuesto actor que ahora es figura de Netflix, Centineo apareció en algunas series juveniles de televisión como ‘Austin y Ally’ de Disney Channel.

Su cambio ha sido impresionante y ahora tiene suspirando a sus fanáticas con imágenes que comparte en sus redes sociales.

Aquí diez fotos de Noah Centineo con las que suma cada vez más seguidores.

Ver esta publicación en Instagram When we were younger. . . Una publicación compartida por Noah Centineo (@ncentineo) el 26 de Ago de 2018 a las 6:30 PDT

Ver esta publicación en Instagram nyc i love you Una publicación compartida por Noah Centineo (@ncentineo) el 5 de Sep de 2018 a las 8:32 PDT

Ver esta publicación en Instagram My sister broke her toe Una publicación compartida por Noah Centineo (@ncentineo) el 8 de Sep de 2018 a las 1:58 PDT

Ver esta publicación en Instagram I can’t abandon the person I used to be so I carry him. Una publicación compartida por Noah Centineo (@ncentineo) el 16 de Sep de 2018 a las 9:23 PDT

Ver esta publicación en Instagram That’s non of my business – @bryant Una publicación compartida por Noah Centineo (@ncentineo) el 1 de Sep de 2018 a las 6:34 PDT

Ver esta publicación en Instagram Careful darling, your upbringing is showing. Una publicación compartida por Noah Centineo (@ncentineo) el 6 de Sep de 2018 a las 2:03 PDT

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega