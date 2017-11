‘Despacito’, Shakira, Juanes y más nominados a los Grammy 

Mejor presentación en dúo o grupo de pop

‘Something Just Like This’ – The Chainsmokers & Coldplay

‘Despacito’ – Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

‘Thunder’ – Imagine Dragons

‘Feel It Still’ – Portugal. The Man

‘Stay’ – Zedd y Alessia Cara

Mejor presentación de pop ‘Love So Soft’ – Kelly Clarkson ‘Praying’ – Kesha ‘Million Reasons’ – Lady Gaga ‘What About Us’ – P!nk ‘Shape of You’ – Ed Sheeran

Mejor álbum de pop latino

‘Lo único constante’ – Alex Cuba

‘Mis planes son amarte’ – Juanes

‘Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México’ – La Santa Cecilia

‘Musas’ – Natalia Lafourcade y Los Macorinos

‘El dorado’ – Shakira

Mejor disco latino de rock o música urbana o alternativa

‘Ayo’ – Bomba Estéreo

‘Pa’Fuera’

‘Salvavidas De Hielo’ – Jorge Drexler

‘El Paradise’ – Los Amigos Invisibles

‘Residente’ – Residente