Demi Lovato reapareció y habló de su sobredosis

A dos semanas de su hopitalización por sobredosis, la actriz y cantante Demi Lovato se ha referido a la recaída en sus adicciones.

La artista de 25 años de edad compartió por medio de sus redes sociales una carta en la que agradece el amor y apoyo que ha recibido tanto de su familia como de sus seguidores. También afirma que su adicción por las drogas no es algo que se supere de un día para otro, sin embargo, seguirá luchando.

“Siempre he sido transparente con mis problemas de adicción. Aprendí que esta enfermedad no es algo que se desvanece con el tiempo, es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho. Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva. A mis ‘fans’ por todo su amor y apoyo durante todo este tiempo. Su buena energía y oraciones me han ayudado a navegar por este momento tan difícil”.

Posteriormente agregó: “agradezco a mi familia, equipo y al personal de la clínica que han estado a mi lado todo el tiempo. Sin ellos no podría estar escribiendo esta carta para ustedes. Ahora necesito enfocarme en mi sobriedad y en mi recuperación. Nunca olvidaré el amor que me han mostrado. Estoy ansiosa porque llegue el día en el que pueda decir que estoy del otro lado. Seguiré luchando”.

La intérprete de ‘Confident’ no dio más detalles sobre su sobredosis.

El pasado martes 24 de julio Lovato fue ingresada de urgencias en el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles por una sobredosis que en un principio, se dijo era de heroína, pero tanto su equipo de trabajo como su familia negaron que la artista consumiera esta droga. Aún se mantiene en secreto cuál fue la sustancia que consumió.

En su adolescencia Demi Lovato libró una batalla contra su adicción a la cocaína y el alcohol, paralelamente también luchaba contra sus problemas de bulimia. Tras un ultimátum de su equipo, la exestrella de Disney logró mantenerse sobria por seis años.

Por otro lado, sus problemas alimenticios han sido “una guerra que no ha podido ganar”, algo que confesó en su documental ‘Simply Complicated’, estrenado en octubre de 2017.

Las alarmas de su recaída se prendieron a principios del pasado mes de junio, luego de que lanzara su canción ‘Sober’, tema en el que confesaba su recaída y pedía perdón por ello.

De acuerdo con TMZ, Demi Lovato accedió a ingresar nuevamente a rehabilitación una vez saliera de la clínica.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital