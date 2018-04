Demi Lovato muestra con orgullo sus estrías y celulitis 

La artista estadounidense Demi Lovato ha dejado claro que poco le importan las críticas sobre su aspecto físico y que por el contrario se siente muy cómoda con su cuerpo y con todo lo que es.

Ha sido todo un proceso para la artista, desde que dejó atrás sus adicciones y sus trastornos alimenticios para tener una vida saludable y empezar a aceptar su figura tal y como es. (Lee también: Demi Lovato enloqueció a todos con un impactante y sugestivo escote)

La cantante ha inspirado a muchos seguidores a sentirse orgullosos de su cuerpo y seguros de sí mismos con varias publicaciones en sus redes sociales, que han generado cientos de comentarios.

La más recientes fueron unas historias en Instagram, en las que Demi Lovato se tomó varias fotos frente al espejo mostrando su celulitis, sus piernas gruesas y en la que aparece acostada en la cama, sus estrías y grasa en su abdomen.

“Celulitis y aun así me quiero“, escribió en esta imagen.

“No tengo los muslos separados y aun así me quiero”, y “estrías y grasa de sobra y aun así me quiero”, fue lo que expresó en sus otras historias.

Demi Lovato luchó por mucho tiempo contra la bulimia y expresó en varias entrevistas que fue un momento muy difícil en su vida que ya superó.

“Es una batalla diaria. Algunos días me siento genial, otros días no me siento genial. Y otras veces son periodos. Dejé de hacer dietas y he ganado un poco de peso así que ha sido un reto pero al mismo tiempo estoy más feliz porque no me estoy restringiendo de comer ciertas cosas y no me avergüenzo a mí misma por comer“, dijo a People en febrero de este año.

“Como alguien que se está recuperando de un trastorno alimenticio, es algo que quiero mostrar al mundo y que la gente sepa que no tienes que estar a dieta para ser feliz. No creo que haya escuchado ese mensaje claramente en público y por supuesto creo que es importante estar sano, todo en moderación está bien“, explicó.