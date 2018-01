Demi Lovato compartió su primer beso del 2018… ¡Y es con una mujer!

La cantante estadounidense Demi Lovato vuelve a ser noticia por cuenta de una fotografía que publicó en Instagram en la que se da un beso con una de sus bailarinas.

La foto hace parte de una serie de imágenes de su último concierto de 2017, dado en Miami para celebrar la llegada del año nuevo.

“El último show del 2017 y el primer beso del 2018“, escribió la artista.

Su bailarina, Jojo Gómez, no dejó pasar la ocasión y también compartió el comentado beso en sus redes sociales.

Según varios medios, el beso no es tan sorprendente si se tiene en cuenta que desde hace un tiempo vienen circulando rumores sobre la supuesta bisexualidad de la cantante de ‘Cool for the summer’.