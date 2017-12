Por dárselas de chistoso, sufrió un tremendo golpe en las escaleras eléctricas

Hay muchas cosas que no debería la gente hacer mientras se encuentra bajo los efectos del licor. Y es que la búsqueda de fama entre los amigos lleva a que muchas veces se cometan tonterías en medio del consumo de licor.

Así ha quedado en evidencia en el caso de Freddie Andrews, un joven británico que ganó mucha popularidad en su país por cuenta de la osadía cometida mientras estaba bebiendo con sus amigos.

Andrews decidió deslizarse por el tubo guía de las escaleras eléctricas sin percatarse que podía hacerse daño con los botones de parada de emergencia.

Aunque sus amigos no pudieron dejar de reírse mientras Andrews se deslizaba, es evidente que su intrepidez le salió mal.

Luego de golpear un letrero de metal fue arrojado a la escalera mecánica vecina en un hecho que sigue asombrando a los internautas.

Top night last night, but this has to be the highlight 😂😂😂 pic.twitter.com/yMqDvOoVML

— James Gower (@__gower) 21 de diciembre de 2017