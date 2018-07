Daniela Ospina también arremetió contra el árbitro del partido de Colombia

El desenlace del duelo de la Selección Colombia ante Inglaterra dejó un sinsabor entre los hinchas colombianos, en especial por la cuestionable labor que realizó el árbitro Mark Geiger, quien anteriormente había sido suspendido y solo habla inglés, hecho que le otorgaba una ventaja al cuadro inglés al momento de comunicarse con el juez.

Ante la tristeza e indignación de varios hinchas de la Selección Colombia, Daniela Ospina decidió usar sus redes sociales para lanzar críticas en contra del árbitro Mark Geiger. La modelo y empresaria publicó un historia en Instagram en la que aseguró que “quería ahorcar” al juez, estas declaraciones rápidamente desataron múltiples reacciones en la popular red.

Varios seguidores de Daniela Ospina apoyaron su publicación, sin embargo hubo algunos que consideraron que sus palabras promovían una violencia innecesaria ante un hecho que es triste para la afición colombiana.

Cabe destacar que Daniela Ospina fue una de las primeras figuras cercanas a la Selección Colombia que lanzó un pronunciamiento en contra de la actuación de Mark Geiger.

No obstante, Daniela Ospina no fue la única en cuestionar el papel de Mark Geiger, Radamel Falcao también aseguró que se notó “cierta parcialidad” en las decisiones del juez con cada uno de los retos que tuvo que sortear durante el encuentro.

“Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido… Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés, no sé, cierta parcialidad había seguro”, aseguró el delantero de la Selección Colombia.

Radamel Falcao quedan muchas dudas sobre la acción que se decretó como penal a favor de Inglaterra, que a la postre sería el 1-0 a favor del conjunto de Harry Kane.

A su turno Diego Armando Maradona criticó la actual gestión de la FIFA por el polémico arbitraje de Mark Geiger. En el programa de televisión “De la mano del diez” de la cadena Telesur, Maradona dio su opinión sobre el controvertido arbitraje que impartió justicia en el partido entre Colombia e Inglaterra.

“Estoy conmovido porque cuando hablé con Gianni Infantino la primera vez, le dije ‘cambió todo en la FIFA: se van los ladrones, se van los arreglos, se va todo’. Y hoy vi un robo monumental en la cancha“, dijo Maradona en el programa de televisión.

“Le pido disculpas a todo el pueblo colombiano pero los jugadores no tenemos la culpa. Acá hay un señor (Pierluigi Collina) que decide poner a un árbitro que ya ‘googleándolo’ no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y con las cosas que se jugaba el pueblo colombiano“, añadió el exjugador de la ‘albiceleste’.

Así mismo, Maradona analizó el trabajo del árbitro estadounidense y expresó que el juez se equivocó en el penal que le pitó en contra a Colombia, el cual significó el primer tanto del partido y que puso en aprietos a los dirigidos por el entrenador argentino, José Néstor Pékerman.

