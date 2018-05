¡Cumple tu sueño de viajar por el mundo!

Viajar es una de las actividades más placenteras y apasionantes de la vida. No solo te permite conocer las mejores culturas del mundo, sino ganar toda una experiencia y un sinnúmero de recuerdos.

Y es que recorrer el mundo es uno de los sueños más grandes de muchos y qué mejor que cumplirlo con la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y vivir de ello.

Eso lo podrás hacer con la carrera de Administración Turística y Hotelera de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN.

Su programa te formará en el sector de mayor crecimiento de Colombia y uno de los más prósperos en el mundo, con las habilidades y conocimientos necesarios para posicionarte en el sector turístico desde diferentes frentes.

La CUN es la única institución privada en Bogotá que cuenta con un Hotel Escuela para que aprendas haciendo, practiques y te conviertas en un experto en turismo, hotelería y gastronomía.

Esta es la carrera para ti si quieres trabajar en el sector turístico y ejercer en el ámbito público privado para desempeñarte en diversos escenarios, como hoteles y establecimientos gastronómicos, agencias de viajes, entidades turísticas territoriales, entre otros. Además, contarás con las capacidades para orientar procesos de planificación y desarrollo sostenible en cargos como gerente, director, administrador o asesor externo.

No te pierdas la oportunidad de estudiar esta carrera y llegar a conocer y trabajar en las mejores cadenas del país y en grandes hoteles del mundo, como el Nihi Sumba Island, de Indonesia; The Brando, en la Polinesia Francesa; Lodge at Kauri Cliffs, en Nueva Zelanda y el Gibb’s Farm en Tanzania, considerados en 2017 como los mejores del mundo según Travel + Leisure.

