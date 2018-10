Cristina Hurtado y Elizabeth Loaiza se desnudan para decirle adiós a la mojigatería

En los últimos días varias actrices y presentadoras decidieron posar en topples y mostrar su cuerpo al natural para callar tanto a mujeres como a hombres que critican los desnudos.

Cristina Hurtado, Elizabeth Loaiza, Susy Mora y Catalina Gómez han publicado una serie de fotografías en sus perfiles de Instagram mostrando de más y acompañados de mensajes contra la mojigatería.

“Aquí les dejo otro #tbt para los y las que sufren tanto. Mojigatas!!”, expresó Cristina Hurtado en una fotografía en la que aparece en el mar con su torso totalmente desnudo.

Ver esta publicación en Instagram Aquí les dejo otro #tbt para los y las que sufren tanto 😉🤪 Mojigat@s!!!!!! Una publicación compartida por CRISSHURTADO (@crisshurtado) el 4 de Oct de 2018 a las 6:06 PDT

Entre tanto, la presentadora Susy Mora publicó una foto en la que deja al descubierto su cola y escribió: “[nalguitas] al aire para todos los que se escandalizan tanto…“.

Por su parte, la modelo Elizabeth Loaiza posó como Dios la trajo al mundo y subrayó: “si no sumas, no restes y no jodas!!!! … Es mi cuerpo y me encanta. Así vine al mundo: Sin prejuicios, sin tabúes, sin misterios”.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, Catalina Gómez, también se sumó.

“Amo cuando NO DEBO cuidar lo que digo, ni dejar de hacer lo que quiero… Eso significa que estoy con las personas correctas”, fue parte de su mensaje.

Por María Camila Torres – La FM