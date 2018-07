El actor colombiano Fabián Ríos, quien se encuentra radicado actualmente en Miami, decidió confesar cómo fue la relación con su padre a quien califica como “el demonio”.

Ríos relató en entrevista para el programa Don Francisco Te Invita (Telemundo) que creció odiando a su padre por el daño que le causó a su mamá Esperanza Ríos y porque quiso que ella abortara.

“Yo soy de esos hombres que puede decir que no se quiere parecerse a su padre (…) Es muy duro para un hijo escuchar que tuvo un padre que se aprovechó de su madre y que la dañó”, afirmó el actor entre lágrimas.

Confesó que creció con “ganas de matarlo. Quería fortalecerme para un día encontrármelo y romperle la cara. Gracias a Dios no lo hice porque murió en su ley, tuvo su recompensa”.

Fabián calificó a su mamá de heroína y mientras lloraba durante la entrevista expresó: “Hay una mujer que se llama Esperanza Ríos y tiene un hijo que todos los días se esfuerza por demostrarle que fue bueno no haberme abortado“.

Recuerda su paso por un internado y dice que pudo ser el detonante de que su camino se dañara y hoy fuera un mal ser humano. “Lo peor que puede tener un hijo es mandarlo a un internado. Allá conocí la droga, el bullying, las pandillas, conocí lo peor. Hubo una pandilla que me obligó a consumir cocaína sino pertenecía a esa pandilla y como no quise me tocó irme a golpes y él que nos cuidaba hasta nos prestaba guantes para que no nos hiriéramos la cara”.

Sin embargo, Fabián decidió tomar otro camino para demostrarle a su hija que se puede ser buen padre así hayas tenido el peor.

“Pude haber sido un narcotraficante o lo peor de un ser humano, pero decidí el camino difícil, sin un padre que estuviera al lado mío guiándome. Y hoy puedo decir que mi hija tiene un buen padre, pese a que tuve el peor ejemplo de padre, al que llamo el demonio“, agregó. (Vea aquí una parte de la entrevista)

Actualmente, Fabián Ríos vive en Miami junto a su esposa la también actriz Yuly Ferreira y su hija Lucía, de 9 años.

Yuly y Fabián se conocieron a sus 17 y 19 años respectivamente, y son hoy una de las parejas más estables de la televisión colombiana tras llevar más de 15 años de relación.

Por María Camila Torres – RCN Radio