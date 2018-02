Con un infartante desnudo, Elizabeth Loaiza calla a todas las que la critican 

La modelo colombiana Elizabeth Loaiza publicó un desnudo en su cuenta de Instagram junto con un contundente mensaje para todas las personas que la critican y dicen que su cuerpo es producto de las cirugías.

“Que hablen lo que quieran, al fin y al cabo ya estoy acostumbrada. Lo que digan no me quita, ni me pone. Soy una mujer como las que critican. Solo que con la diferencia que para mantener ese cuerpo que ven ahí, voy al gimnasio y como bien, no me siento a criticar a otras“, escribió.

Además, dejó claro que no tiene porqué andar poniéndole precio a su cuerpo, haciendo referencia a las personas que dicen que es “prepago”.

“Mostrar no es sinónimo de venderlo. El mío no tiene precio, para eso TRABAJO. ¿Solo digo, no?… Las más feas son las que más critican, en vez de ocupar el tiempo en mejorar“, añadió Elizabeth Loaiza.

La foto, que ya había publicado hace un tiempo en la misma red, puso a sus fanáticos a hablar sobre su belleza y espectacular figura.