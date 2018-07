Con 20 años, Kylie Jenner se convierte en la multimillonaria más joven

Kylie Jenner saltó al mundo de las celebridades cuando con tan solo 10 años apareció por primera vez en ‘Keeping up with the Kardashians’, reality que muestra la vida de su mediática familia.

El programa le dio la fama necesaria para empezar a figurar en los medios, pero también le dio la posibilidad de explorar su propio camino. Con los años fue ganando reconocimiento y se convirtió no solo en una de las mayores estrellas de Hollywood, sino también en una de las empresarias más exitosas.

En 2016 Kylie Jenner lanzó su propia marca de maquillaje, llamada Kylie Cosmetics, con la que logró posicionarse en el mundo de la belleza y de la moda con variados productos que se agotan con tan solo anunciarlos.

Su marca ha resultado tan fructífera que hoy la empresaria es la multimillonaria más joven, según Forbes.

Kylie Jenner protagoniza la portada de agosto de la publicación, que destaca que la joven logró amasar un patrimonio de 900 millones de dólares en tan solo tres años gracias a su compañía de cosméticos, avaluada en 800 millones de dólares.

De acuerdo con el medio, Kylie Jenner está en el puesto número 27 de la lista de ‘Mujeres más ricas hechas por sí mismas’ e incluso podría batir el récord de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que alcanzó los mil millones de dólares a los 23 años.

La aparición de Kylie Jenner en Forbes ha desatado una ola de comentarios, sobre todo relacionados con el hecho de que Forbes indique que su riqueza la logró “por sí misma”, cuando muchos aseguran que se debe también a la ayuda de su madre Kris Jenner y de su familia.

Las críticas en las redes hicieron que un portavoz de la publicación defendiera el sentido del artículo y lo que realmente quiere mostrar.

“Sí, Kylie proviene de una familia adinerada y recibió un impulso de visibilidad a través de su familia, pero es propietaria de su empresa y es valorada en función de las ganancias que ha recibido personalmente y del valor de la empresa que fundó“, dijo el portavoz a CNN.

Kylie Jenner vive en la actualidad su rol de empresaria, pero también de madre. En febrero, la también modelo dio a luz a su primera hija Stormi, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.