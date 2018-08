Catalina Gómez se cansó del ‘matoneo’ en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity sigue avanzando y los participantes siguen enfrentándose a nuevos retos que ponen a prueba su destreza, su talento y su pasión por la cocina. No hay duda de que cada vez el programa se pone más difícil y la competencia aumenta considerablemente.

De acuerdo a varias imágenes compartidas en las redes sociales del Canal RCN, en el capítulo del día 8 de agosto los ánimos estarán en su máxima capacidad y las cosas se pondrán difíciles para algunos competidores que se toparán con la visita de viejos personajes de la cocina más famosa de la televisión.

Los chefs más duros e irreverentes acompañarán a los participantes de #MasterChefCelebrity mañana a las 9:30 de la noche. → https://t.co/5UXAsz5821 pic.twitter.com/gUwUfEx4Ry — Canal RCN (@CanalRCN) 8 de agosto de 2018

En el nuevo reto de campo, los equipos contarán con la ayuda y la compañía de exparticipantes de las primeras ediciones del reality colombiano. Estos tres personajes son: Paulo Choi, José Fernando Montoya y Esteban Cardozo.

En el video publicado en Twitter, se puede observar cómo Montoya trabajará con Catalina Gómez, Piter Albeiro y Carlos Hurtado en la nueva prueba que se llevará a cabo en Villa de Leyva, Boyaca.

Sin embargo, al parecer el exconcursante de la edición 2015 se encuentra empeñado en molestar con ciertos comentarios y apuntes a la participante, la cual guarda silencio y no comenta nada al respecto por un rato.

“¿Este es como el cuarto reality que tiene Catalina? Yo la vi en un Protagonista, yo tenía como doce años”, expresó el chef mientras cocinaba con Gómez.

En otro de los fragmentos compartidos por la presentadora en su cuenta oficial de Instagram, se puede observar cómo no aguanta más este tipo de comentarios y decide contestarle de fuerte manera a Montoya.

“¿Pero usted vino aquí a meterle mala onda o a ayudar?”, afirmó la concursante.

Además en el pie de foto del video que posteó, Catalina Gómez habló de lo que ocurrió en aquel momento y confirmó que el invitado había estado montándosela durante el reto de campo.

“Auxiliooo Piter Albeiro y Carlos Hurtado, ayúdenme con este invitado @josemasterchef que me la montó hoy en el reto de campo. ¿Pero qué pasó Jose si íbamos tan bien? De un momento a otro te enchuquizaste“, escribió la paticipante en la publicación.

“Según José yo voy por cuatro reality y me veía en Protagonistas cuando él era un bebé. Me dijo vieja pues! Pero yo le contesté como me enseño mi mona hermosa Claudia Bahamón me enseñó (ojo a las de mi edad, tomen nota). O yo estoy regia o tu estas vuelto mierda porque nos vemos iguales”, añadió en el mensaje.

La publicación supera los dos mil likes y llega a más de 50 comentarios.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital