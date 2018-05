Belinda preocupa a sus fans por su estado de salud  

La cantante mexicana Belinda preocupó a sus fans con una reciente publicación en la que cuenta que tuvo que ser hospitalizada por un problema en el riñón.

Por cuenta de esta situación la cantante tuvo que cancelar un show en España y guardar reposo.

“El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón… Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida“, expresó en la publicación en la que se le ve en la camilla del hospital.

En el mismo mensaje explicó cómo sucedió todo y le dio un consejo a sus seguidores.

“Tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón“, indicó.

Y continuó: “mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, tomen agua“.

Esta es la publicación que generó muchos mensajes de apoyo y preocupación por la artista.