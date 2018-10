Bad Bunny, directo al hospital luego de presentar un fuerte dolor en concierto

Bad Bunny es uno de los cantantes urbanos que más reconocimiento ha adquirido en la escena musical, gracias a su famosa voz y su peculiar estilo artístico. No obstante, las colaboraciones que ha realizado con otros cantantes lo han ayudado para tomar fuerza entre los fanáticos.

Sin embargo, en esta ocasión Bad Bunny se ha convertido en noticia por un asunto distinto a un estreno o lanzamiento. De acuerdo a un video que compartió el artista en su cuenta oficial de Instagram, durante una de sus presentaciones comenzó a sentirse mal, a tal punto que no pudo disimular la incomodidad.

En el clip publicado se puede observar a Bad Bunny sentado en el piso, interpretando uno de sus temas, mientras se le ve bastante inquieto. A los pocos segundos se acuesta en el piso y levanta sus piernas.

“Esto fue lo que sucedió en mi pasado show hace varios días, en el cual desde el primer tema sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez. Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio”, escribió el cantante en el pie de foto de su publicación.

“El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO! Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días”, añadió.

Por supuesto, Bad Bunny aprovechó para disculparse con sus seguidores ubicados en Milwaukee y Nashville, ya que no se podrá presentar en las fechas establecidas debido a los inconvenientes de salud que tuvo, por lo cual prefirió posponer los shows hasta que se recupere completamente.

En sus historias de Instagram, el artista urbano publicó algunas fotos y videos desde el hospital al que fue llevado para ser revisado por médicos. En las imágenes se puede ver al cantante en una camilla con varios cables en su cuerpo, mientras es examinado.

Aún no se conocen detalles de qué le sucede al artista, ni de cómo se encuentra en cuestión de salud.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital