Así respondió Maleja Restrepo a quienes critican el aspecto físico de sus hijas

Maleja Restrepo es una de las colombianas más activas en redes sociales desde hace algún tiempo. Su relación con el deportista extremo ‘Tatán’ Mejía ha logrado llamar la atención de millones de curiosos que buscan conocer detalles de lo qué hacen o de lo que publican.

Al iniciar en el mundo de internet, la presentadora lo hizo de la mano de su pareja, con quien consiguió generar contenido gracioso, entretenido y bastante relacionado con las situaciones de la vida diaria.

Al compartir fotos y videos de su vida personal, de sus experiencias en familia y del material que realizan para su canal de YouTube, ambas celebridades se exponen a caer en críticas, comentarios ofensivos o halagos.

Esto fue lo que sucedió recientemente en una de las últimas publicaciones de la actriz, quien quiso compartir una fotografía junto a su compañero afectivo y sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, con quienes aparece sonriendo y abrazados mirando a la cámara.

La emotiva imagen que compartió Restrepo en su cuenta oficial de Instagram recalca la importancia que tiene la familia en su vida y el valor sagrado que poseen aquellos que la conforma.

“La FAMILIA el lugar a donde siempre quiero llegar. ¿Pa’ ustedes qué significa su familia?”, escribió en el pie de foto la presentadora.

Entre los comentarios que comenzaron a llegar en aquella imagen uno logró llamar la atención de Restrepo, quien no dudó en responder y dejar clara su posición al respecto.

Un hombre publicó su opinión referente al tamaño de las orejas de ambas niñas e incluso se atrevió a sugerirle a la madre que se las tapara mejor, ya que le incomodaba ver niños con este rasgo.

“Maleja, las niñas están muy orejonas, el gorrito o diademas son para eso. Sufro cuando veo a niños así ¿descuido?”, afirmó el usuario de la red social.

Ante esta crítica, Maleja Restrepo decidió tomar cartas sobre el asunto y responder fuertemente a este tipo de comentarios innecesarios sobre la apariencia física de sus hijas.

“Créeme que yo a mis hijas no les voy a crear un complejo que no tienen, simplemente porque en la sociedad hay un tamaño estándar de orejas. Si algún día una de ellas me llega a manifestar cierta incomodidad, tomaremos medidas en el asunto”, comentó la colombiana ante el despectivo texto.

Mientras tanto, no les voy a poner nada y mucho menos hacer algún tratamiento. Así que para todos los interesados en LAS OREJAS, aquí en esta familia las educamos con seguridad y valentía, así que ve y cataloga a otros de descuido, porque de la educación nos encargamos nosotros”, añadió.

#malejarestrepo Una publicación compartida por LaCriolla (@lacriollacolombiana) el 13 de Ago de 2018 a las 8:44 PDT

En la fotografía se pueden leer varias opiniones de seguidores que defienden a las niñas de este tipo de comentarios, mientras se pueden observar otros que se burlan y tratan de sacar provecho de esto para generar mal ambiente.

La publicación supera más de 107 mil likes y suma más de 900 comentarios.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital