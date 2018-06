Así responde Silvestre Dangond a vidente que predice su muerte 

Silvestre Dangond acaba de lanzar su nueva producción discográfica ‘Esto Es Vida’, un álbum que le ha regalado esperanza y vida después de 2 años de recopilar canciones.

Motivo por el cual los ‘silvestristas’, como se hacen llamar sus fanáticos, no caben en la dicha y esperan con ansias el concierto de lanzamiento de dicha producción, que será el próximo 2 de junio en el Parque De La Leyenda en Valledupar.

Aunque todo le marcha al cantante de maravilla, también ha tenido que enfrentarse a las críticas, a los chismes y hasta a los videntes, pues una mujer con la capacidad de predecir el futuro, según ella, aseguró que el cantante fallecería en un accidente aéreo.

En entrevista con el programa Lo sé Todo, el intérprete de ‘Cásate conmigo‘, se refirió al tema.

“Esa persona que dijo que yo iba a morir en un accidente, en una avioneta, pues me hizo un favor. Primero porque creo en Dios, me desahogué y de eso salió una canción, de esas que casi nunca salen, porque a veces la gente quisiera decir muchas cosas y no las dicen, teniendo la posibilidad de despedirse y por medio de una canción sería bueno“, expresó el artista.

Agregó que lo mejor para él es que “pase lo que Dios quiera“, sin embargo hay que disfrutar todo lo que se pueda mientras se está vivo.

“Yo sé que todo el mundo le tiene miedo a la muerte porque con ella no hay perro flojo, pero sabroso estar vivo, eso sé es la ganancia más grande, estar vivo“.

En algún momento a todos nos llegará la hora, y Silvestre asegura que cuando sea su turno, le gustaría que llevaran sus cenizas a su pueblo natal e hicieran una especie de altar, que se convirtiera en un sitio turístico.

Por lo pronto, Silvestre está enfocado en el lanzamiento de ‘Esto es vida’, disco grabado entre Colombia y Estados Unidos en el cual el mismo cantante está como productor, acompañado de un calificado equipo de productores como: Beto Urieles, Andrés Castro. También le ha dado la oportunidad a varios acordeoneros como: Lucas Dangond, Rolando Ochoa Júnior, Larios Franco Argüelles y el maestro Emiliano Zuleta.

Por RCN Radio