Así recuerda Maite Perroni su etapa en ‘Rebelde’

En su cuenta oficial de Instagram, Maite Perroni hizo pública una fotografía de un concierto que tuvo en el Auditorio Nacional con sus compañeros de RBD y aprovechó para mandar un mensaje muy especial sobre ese recuerdo inolvidable. “Cuando vas por los pasillos del Auditorio Nacional y te encuentras con la foto del recuerdo. RBD Por siempre y para siempre”.

Luego de muchos rumores sobre un regreso de la agrupación, Maite se sinceró y expresó que no podría participar en un reencuentro por cuestiones de la agenda, pero eso no ha sido un impedimento para que la actriz y cantante mexicana no recuerde su papel dentro de la banda que la lanzó al estrellato.